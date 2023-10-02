Україна продовжує наступальні дії на фронті, і потрібна зброя і техніка для цього.

Потрібне прискорення реалізація європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів, а також Україні необхідні системи ППО. Про це сказав президент України Володимир Зеленський сьогодні під час зустрічі – засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу в Україні.

Він зазначив, що Україна продовжує наступальні дії на фронті та крок за кроком звільняє свою територію.

Зеленський наголосив, що Україна потребує прискорення реалізації європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів - це стосується і спільних закупівель, і збільшення виробничих потужностей європейського ОПК.

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Він також зазначив, що потребує розширення й підготовка наших військових у межах місії Євросоюзу з військової допомоги.

Він подякував тим державам ЄС, які приєдналися до нашої авіаційної коаліції. "Зараз триває підготовка наших пілотів та інфраструктури в Україні для використання F-16. І це точно допоможе захиститися від російського терору. Ми розраховуємо також на інтеграцію модулів із підготовки українських пілотів F-16 та інженерного складу до місії EUMAM Ukraine", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що перед зимою треба максимально активізуватися в посиленні повітряного щита України. При цьому зазначив, що системи ППО, які наша держава отримала, – саме "Петріоти", "Айріс-т", "Насамси" та інші – вже відіграють позитивну роль і рятують життя. "Потрібно більше таких систем. Зокрема, кілька "Петріотів" для захисту наших південних регіонів здатні принципово змінити ситуацію та значною мірою позбавити сенсу російський терор", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що започаткування фінансового інструменту для України – Ukraine Facility – із загальним обсягом фінансування у 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років – це дуже важливий крок. "І ми сподіваємося, що вже найближчим часом цей інструмент буде затверджений інституціями Євросоюзу",- наголосив він.

Президент України зазначив, що не потрібно забувати, що в тематиці відновлення є дуже важливий компонент. "І це компонент справедливості. Агресор повинен платити за агресію, за шкоду від неї. І саме тому заморожені російські активи мають бути спрямовані на фінансування відновлення. Ми дуже розраховуємо на прискорення відповідної роботи у Європейському Союзі", - додав він.

Зеленський зазначив, що Україна активно працює з партнерами заради покарання Росії за агресію й терор, максимально підтримуючи роботу Міжнародного кримінального суду. "Але дуже потрібно, щоб Європа робила справедливі кроки й щодо активів терористичної держави та пов’язаних із нею осіб", - підкреслив Зеленський.

Збройовий форум в Україні

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня у Києві відбувся Форум оборонних індустрій, в якому брали участь представники одразу 252 компаній-виробників зброї з 30 країн світу. форум познайомив іноземних та українських виробників озброєння. Частина з них вже домовилася працювати разом на території України і обмінюватися технологіями.

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