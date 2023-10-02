Головна перевага установки-низька вартість знищення одного дрона.

Україна отримає 10 комплексів Slinger, призначених для знищення безпілотників. Про це повідомив представник компанії-виробника Electro Optic Systems Метт Джонс, пише ABC.

Система, яка встановлюється в кузов пікапа, здатна ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. Основні переваги системи полягають в її високому рівні автономності і дешевизні.

"Проблема в тому, що типи систем, які Україна зараз використовує для боротьби з дронами, занадто дорогі, щоб знищити ціль вартістю 10 000 або навіть 1000 доларів", - сказав Джонс.

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Щоб не стріляти по дешевих дронах дорогими ракетами, і була придумана система Slinger. Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів.

Очікується, що десять Slinger, які зараз виробляються, будуть доставлені в Україну до кінця року в рамках пакету військової допомоги США. Однак сама Австралія поки не заявляла про плани передати додаткову кількість Slingers Україні.

Проблема боротьби з російськими дронами

Як писав УНІАН, у вересні росіяни запустили по території України понад півтисячі дронів-камікадзе типу Shahed-136, що є рекордом за один місяць. Портал Defense Express констатує, що боротьба з цим видом російської зброї є важким викликом.

При оціночній вартості одного "Шахеда" в 20-40 тисяч доларів весь вересневий терор України коштував Кремлю "копійки" за мірками війни – 10-20 мільйонів доларів. Вартість зенітної ракети може становити мільйон доларів і більше, що робить руйнівним застосування ЗРК для боротьби з дронами. Тому збивати "Шахеди" доводиться іншими видами зброї – більш дешевими.

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