Його побратим повідомив, що це сталося вчора.

На війні з російськими загарбниками загинув український льотчик Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів.

Як повідомив його побратим Ростислав Лазаренко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, український захисник загинув 7 лютого, під час виконання бойового завдання.

"Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, так і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом", - написав Лазаренко.

Льотчик додав, що згодом розповість історію Рикова. "Бо про таких людей потрібно знати і памʼятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну", - додав він.

Загибель українських пілотів

Нагадаємо, на початку року в мережі повідомили про загибель пілота бойового літака МіГ-29 з позивним "Blue Helmet". Відомо, що йому було лише 23 роки.

Влітку 2022 року у бою з окупантами загинув Антон Листопад - у 2019 році військовослужбовця визнали кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ.

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