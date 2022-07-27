Військовий льотчик Олександр Кукурба загинув під час свого 100-го бойового вильоту.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення до українців.
За його словами, за час повномасштабної війни він надав звання Героя України 160 українським воїнам, і серед них - одному з найефективніших українських льотчиків, майору Кукурбі.
"У квітні в Маріїнському палаці, у Білій Залі Героїв України я вручив йому орден "Золота Зірка". Вчора майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, російські війська вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого й почали обстрілювати воєнні та цивільні об'єкти. Українські воїни давали супротивнику гідну відсіч.
26 липня на війні загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба.
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