За кілька днів до загибелі його відзначили орденом за мужність 3-го ступеня.

У бою з російськими окупантами загинув один з найкращих військових льотчиків України Антон Листопад.

Про це повідомляється на сторінці Фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради у соціальній мережі Facebook.

Чоловік навчався у ліцеї з 2005 до 2008 року. Після здобуття відповідної освіти він став військовим пілотом найвищого класу.

"Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон", - йдеться у повідомленні.

У 2019 році Листопада визнали кращим льотчиком Повітряних Сил Збройних сил України. Також він брав участь у бойових діях на сході країни.

За кілька днів до загибелі президент України Володимир Зеленський відзначив його орденом за мужність 3-го ступеня.

Як повідомляв УНІАН, у липні під час виконання бойового завдання загинув військовий пілот, Герой України Олександр Кукурба. Це був його 100-й бойовий виліт.

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