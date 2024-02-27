Зокрема, в Новоросійську немає системи для завантаження "Калібрів", мало причалів й гірша інфраструктура.

Військова-морська база російських окупантів в Новоросійську поступається по низці аспектів Севастопольській, яка розташована в окупованому Криму і куди зараз для ворога небезпечно заходити через "бавовну". Про це сказав речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання з приводу того, чим військово-морська база російських окупантів в Новоросійську поступається Севастопольській, він зазначив, що, найперше, "причальним фронтом".

"Там набагато менше місця для того, щоб ці кораблі могли пришвартуватися. По-друге,звісно, це логістика – вона не розрахована на таку кількість кораблів", - зазначив Плетенчук. При цьому наголосив, що найголовнішою відмінністю є те, що в Новоросійську нема системи, яка завантажує "Калібри" на кораблі та підводні човни.

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"Насправді це дивно, що вони досі цю проблему не вирішили. Але підтвердженої інформації щодо цього немає. Тобто привезти ракети туди можна, а завантажити нема чим. І тому вони іноді вимушені заходити в Севастополь, не зважаючи на небезпеку, але не затримуючись там", - додав речник ВМС ЗСУ.

Він також зазначив, що в Новоросійську немає добре підготовленої соціальної інфраструктури, як у Севастополі, зокрема йдеться про місця проживання особового складу, їхніх родин, наявність садочків, шкіл, навчальних закладів. "Військово-морські навчальні заклади, які так само у них залишаються в Криму. Тобто підготовка особового складу, майбутніх так би мовити офіцерів відбувається так само в Криму. Вони прив’язані дуже сильно до Криму і замінити його вони зараз не здатні", - наголосив Плетенчук.

Як змінилася ситуація у морі після знищення низки російських кораблів

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що після успішних атак на російські кораблі у Чорному морі окупанти почали розосереджувати корабельно-катерний склад і періодично його передислокують. Він наголосив, що ворог не може дозволити собі повністю покинути акваторію Чорного моря, бо тоді це буде капітуляцією. Натомість пошкоджені чи знищені судна росіянам замінити складно.

Окупанти розосереджують корабельно-катерний склад, змінюють пункти базування, проводять періодичну передислокацію кораблів між пунктами базування, насамперед Новоросійськ, Сочі, Туапсе.

Плетенчук зазначав, що Росія прекрасно розуміє небезпеку, проте змушена все одно виконувати завдання в Чорному морі, бо покинути акваторію повністю вони не можуть собі дозволити, тому що тоді це вже була б "капітуляція".

Вчора Плетенчук повідомив, що середня кількість боєздатних кораблів була до 80 одиниць на початок повномасштабного вторгнення. Третину з них можна вважати вже знищеними, ще більше 10 одиниць перебуває в ремонті. Але тим не менше все одно потенціал Росії зберігається.

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