Поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога.

Через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Армія рф вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації. Щирі співчуття родинам загиблих", - поділився деталями Прокудін.

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Інших подробиць голова ОВА не навів.

У Нацполіції додали, що поліція Херсонщини вже розпочала кримінальне провадження. "Внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули двоє чоловіків. Також поранено трьох чоловіків та одну жінку. Попередньо встановлено, що загиблі були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми – 41-річний одесит. Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їх транспортні засоби", - розповіли подробиці у Нацполіції.

Поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога.

Удари окупантів по Херсонській області

Окупанти постійно обстрілюють Херсонщину. Так, 31 січня на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула та дві дістали поранення. Як повідомляв очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу (станом на 6-ту ранка 31 січня) противник здійснив 53 обстріли, випустивши по регіону 221 снаряд. При цьому ворог застосував міномети, артилерію, РСЗВ, танки, БпЛА та авіацію. Лише по Херсону було спрямовано 17 снарядів.

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