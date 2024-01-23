На місці загинув чоловік, а жінка померла дорогою до лікарні.

Російські окупанти вдарили по селу в Херсонській області, унаслідок чого на місці загинув чоловік, а жінка померла дорогою до лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що російська авіація атакувала село Саблуківка: поцілили по житловому будинку, в якому перебували люди. Оселя - вщент зруйнована. Наразі відомо про двох загиблих місцевих жителів.

"На місці удару загинув чоловік. Його особа нині встановлюється. Рятувальники дістали з-під завалів тяжкопоранену 47-річну жінку. На жаль, її серце зупинилося дорогою до лікарні", - повідомив голова ОВА.

Відео дня

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 23 січня, Росія масово запустила по Україні ракети. Зокрема, у Києві внаслідок удару виникли кілька пожеж у кількох районах. Повідомлялося про 22 постраждалих.

У Харкові внаслідок ранкових обстрілів міста відомо вже про сімох загиблих. Пошукові роботи тривають.

Вас також можуть зацікавити новини: