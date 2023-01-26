Цієї ночі у небі над Україною було збито 24 дрони-камікадзе "Shahed-136/131", запущені Росією.
Зокрема, у ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.
Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди".
"Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Також сказано, що переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".
Нічна атака російських окупантів
Після 21:30 в середу, 25 січня, в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.
Значну кількість БПЛА "Шахед" збили над Запорізькою, та Дніпропетровською областями, також є одне збиття на Миколаївщині, але тривога просунулась трохи на північ та була оголошена в Черкасах. Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.