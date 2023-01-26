Російські окупанти здійснювали пуски ударних БпЛА із східного узбережжя Азовського моря.

Цієї ночі у небі над Україною було збито 24 дрони-камікадзе "Shahed-136/131", запущені Росією.

Зокрема, у ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди".

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"Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".

Нічна атака російських окупантів

Після 21:30 в середу, 25 січня, в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.

Значну кількість БПЛА "Шахед" збили над Запорізькою, та Дніпропетровською областями, також є одне збиття на Миколаївщині, але тривога просунулась трохи на північ та була оголошена в Черкасах. Пізніше стало відомо про роботу ППО у Київській області.

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