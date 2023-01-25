Звуки вибухів вже чули в Дніпрі.

Після 21:30 в середу, 25 січня, в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.

Напередодні оголошення повітряної тривоги очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про підняття у повітря російських дронів-камікадзе.

"Пишуть, що вже 3 групи "мопедів злетіли". Дрібні капосники у день народження кращого Президента не могли нічого не зробити", – зазначив він. Згодом Кім додав, що є також загроза застосування ракет.

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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також інформував про загрозу з боку російської авіації.

"Військові повідомляють про "Шахеди" в небі над Україною. Також у повітрі три російські бомбардувальники Ту-22М3", – написав він.

В соцмережах почали з'являтися непідтверджені повідомлення про звуки вибухів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Оновлено 22:20: Очільник Офісу президента Андрій Єрмак наполегливо закликав не ігнорувати тривогу.

"Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах", – сповістив він.

Оновлено 22:25: Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук попередив про загрозу ракетного удару.

Оновлено 22:27: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також попередив, що є небезпека ракетних ударів.

"Суспільне" з посиланням на кореспондентів повідомляє, що звуки вибухів чути в Дніпрі.

Оновлено 22:34: Звуки вибухів чути і в Херсоні, пише "Суспільне" з посиланням на кореспондентів.

Тим часом в Одеській та Вінницькій областях – відбій тривоги.

Оновлено 22:40: Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець також попереджає: "Ворог атакує Україну з повітря дронами та швидкісними ракетами".

Оновлено 22:47: Відео зі звуком вибуху у Дніпрі та задимленням публікують місцеві Telegram-канали. Офіційного підтвердження "прильотів" поки що немає.

Оновлено 22:50: Про те, що зберігається високий рівень ракетної небезпеки, повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Тому прошу - не забувайте про укриття! Будьте пильними і відповідальними!", – закликає він.

Оновлено 23:01: Повідомляють, що в порту Херсона окупанти влучили в судно "Тузла" під прапором Туреччини, на борту людей не було.

Повітряна тривога і загроза ударів по Україні 25 січня - що варто знати

Вранці в середу, 25 січня, у Генштабі Збройних Сил України попередили про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ на всій території нашої країни.

Також вранці в Україні вже оголошували повітряну тривогу – через винищувачі в Білорусі.

Близько 15-ї Україна знову "почервоніла" через повітряну тривогу. За деякими даними, це могло бути пов'язано з навчаннями, які проводять окупанти в Білорусі. Незабаром в центральних областях України ще раз оголошували повітряну тривогу. Водночас повідомлень про масовані удари не було.