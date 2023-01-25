Протягом доби противник завдав 4 ракетних ударів.

У Генштабі Збройних Сил України попереджають про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів РФ на всій території нашої країни. Також стало відомо, скільки разів рашисти вдарили ракетами за минулу добу.

"Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ", - йдеться у новому зведенні.

За інформацією Генштабу, учора від ворожих обстрілів постраждали 40 населених пунктів у трьох областях України. У Чернігівській області ворог поцілив по Хрінівці та Карповичах, на Сумщині обстрілів зазнали Бояро-Лежачі, Атинське, Соляники та Павлівка. А у Харківській області рашисти обстріляли Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічну.

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