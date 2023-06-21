Росіяни "самоліквідувалися" на дистанції 380 метрів.

Вночі на Бахмутському напрямку окупантів епічно підсмажив загін снайперів ОПБр "Привид".

Успіхами наших захисників похвалився командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Він зазначив, що наші воїни відпрацювали по ворожій позиції з дистанції 380 метрів.

По окупантах вів нічне полювання CAESARs

Нагадаємо, що 21 червня глава Міноборони України Олексій Резніков також потішив українців роликом щодо нічної "бавовни" в рядах РФ.

Йдеться про нічне полювання САУ CAESARs, яке, за словами міністра, навело чималого жаху на ворога: "Боягузи вмирають багато разів перед справжньою смертю", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, що відповідні САУ для війни з окупантами Україні передали Данія та Франція.

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