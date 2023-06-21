Міністр подякував за постачання цих САУ Данії та Франції.

Міністр оборони Олексій Резніков показав нічне полювання самохідних артилерійських установок CAESAR.

Відео з'явилося у Twitter-акаунті міністра. На кадрах видно, як 155-мм САУ виходять на вогневі позиції вночі.

"Коли російський окупант лягає спати, то не знає, що CAESARs вийшли на нічне полювання, яке буде вдалим. Але він наляканий. А боягузи вмирають багато разів перед справжньою смертю", - зазначив Резніков.

Міністр подякував Данії та Франції за постачання цих САУ.

САУ Caesar - характеристики

CAESAR - це 155-мм французька САУ, яка здатна стріляти на відстань до 42 км. Вони здатні розганятися до 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям. скорострільність становить 6 пострілів менш ніж за хвилину, а боєкомплект - 18. САУ CAESAR використовує систему управління вогнем FAST-Hit, яка автоматизована з прив'язкою GPS.

Раніше повідомлялося, що Франція направить Україні чергову партію самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR. Всього Збройним силам України передадуть 12 гаубиць.

Данія надала нашій країні всі свої 19 САУ CAESAR.

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