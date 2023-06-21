Через свою непрофесійність Горячев відмовився їхати з-під обстрілів і одразу ж загинув.

У Росії підтвердили, що начальник штабу 35 армії РФ, генерал Сергій Горячев загинув внаслідок влучання ракети у Запорізькій області.

У Telegram-каналі псковських десантників повідомили про його похорон. Вказується, що під час обстрілу 12 червня разом з ним ліквідували й інших командирів, які були разом з ним.

Як зазначається, Горячев ніби намагався врятувати інших окупантів, але постраждалих загарбників внаслідок атаки ЗСУ було багато. Додається, що після першої хвилі ракетного обстрілу Горячева попередили про ризик другої атаки, але через брак досвіду та професійності він вирішив й надалі перебувати під вогнем українських військ.

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Після ліквідації генерала його тіло швидко доставили на територію Росії. Похорон відбувся в Санкт-Петербурзі 18 червня. На захід прибули прихильники війни проти України.

Ліквідація Горячева - що відомо

14 червня мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про ліквідацію генерал-майора армії РФ Сергія Горячева.

Він був виходцем з "ВДВ" Росії, очолював окупаційний контингент у Придністров'ї, а також брав участь у боях на Донбасі в 2014-2017 роках, через що потрапив до бази "Миротворця".

Пізніше стало відомо, що на початку повномасштабної війни він був командиром 5-ї танкової бригади. На думку британської розвідки, на момент смерті Горячев ймовірно, був виконувачем обов'язків командувача 35-ї загальновійськової армії (35 ЗВА). Він став першим російським генералом, знищеним в Україні з початку 2023 року.

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