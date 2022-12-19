Аварійні служби ліквідовують наслідки.

У небі над Києвом вночі було зафіксовано 23 ворожих безпілотника, 18 з них знищено.

"За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожих БпЛА. Наші сили оборони знищили 18 дронів. Минулося без постраждалих. Проте уламками пошкодило проїжджу частину у Солом’янському районі, а також вікна багатоповерхівки у Шевченківському районі", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він додав, що є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки.

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Атака дронів на Київ: що відомо

За даними Київської МВА, вночі сьогодні, 19 грудня, столиця витримала кілька хвиль атак іранських Shahed. Повідомлялося про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах.

Раніше повідомлялося про збиття близько 15 із понад 20 ворожих дронів.

Згідно з повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, загалом цієї ночі над Україною знищено 30 із близько 35 ворожих дронів-камікадзе.

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