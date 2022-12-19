У столиці рано вранці було чути потужні вибухи.

Рано вранці, 19 грудня, над Києвом збили вже 9 ворожих безпілотників.

Повітряна тривога у столиці триває, про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"В Києві триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами Shahed", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у столиці працює ППО.

"На даний момент в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", - додали у КМВА.

У столиці було чути потужні вибухи.

Згодом - о 5.15 - з’явилася інформація про відбій повітряної тривоги в Києві.

Атака на Київ 19 грудня дронами - що потрібно знати

Рано вранці у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про атаку дронами. За його даними, працювала протиповітряна оборона.