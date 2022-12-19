Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО знищили 30 іранських дронів-камікадзе, які атакували Україну у ніч з 18 на 19 грудня, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

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10 "шахедів" вдалося збити на півдні, уточнює Повітряне командування "Південь".

Масований удар Росії по Україні у ніч з 18 на 19 грудня – що відомо

Вночі російські терористи атакували Миколаївську область іранськими безпілотниками. Тоді ж повітряна тривога пролунала й у Києві.

Вибухи прогриміли у Шевченківському та Солом’янському районах столиці. За даними місцевої влади, Росія здійснила пуск понад 20 іранських дронів, 15 з яких було збито силами ППО. Є влучання в об’єкт інфраструктури та приватні будинки. Повідомляється про двх потерпілих. У самій столиці, на щастя, обійшлося без жертв.

У зв’язку з російськими ударами в Києві ввели екстрені відключення світла.

Напередодні у ГУР повідомляли про отримання Росією нової партії іранських дронів.

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