За словами глави Дніпропетровської ОВА, росіяни скерували дрони на Криворізький район.

В ніч на 30 липня армія РФ вкотре атакувала Дніпропетровську область дронами "Шахед".

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог скерував два дрони по Криворізькому району.

"Їх збили оборонці неба з ПвК "Південь". Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення", - уточнив чиновник.

Наразі наслідки від "прильоту" уточнюються, вказав Лисак. Поки що даних про загиблих чи постраждалих немає.

Також минулої доби армія РФ гатила з артилерії по Нікопольщині. Лисак повідомив про 4 атаки: ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Війська РФ вдарили ракетами по місту Суми

Нагадаємо, ввечері 29 липня окупанти вдарили ракетами по мирному місту України Сумах. Боєголовки поцілили в один з місцевих закладів освіти.

За даними Нацполіції, станом на 00:46 через теракт РФ загинула одна людина. Поранення отримали щонайменше 5 українців.

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