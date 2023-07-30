В ніч на 30 липня армія РФ вкотре атакувала Дніпропетровську область дронами "Шахед".
За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог скерував два дрони по Криворізькому району.
"Їх збили оборонці неба з ПвК "Південь". Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення", - уточнив чиновник.
Наразі наслідки від "прильоту" уточнюються, вказав Лисак. Поки що даних про загиблих чи постраждалих немає.
Також минулої доби армія РФ гатила з артилерії по Нікопольщині. Лисак повідомив про 4 атаки: ворог бив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
Війська РФ вдарили ракетами по місту Суми
Нагадаємо, ввечері 29 липня окупанти вдарили ракетами по мирному місту України Сумах. Боєголовки поцілили в один з місцевих закладів освіти.
За даними Нацполіції, станом на 00:46 через теракт РФ загинула одна людина. Поранення отримали щонайменше 5 українців.