Дрони знищили у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Російські окупанти в ніч на 30 липня знову атакували Україну. Силами протиповітряної оборони знищено чотири ударні безпілотники Shahed-136/131.

"Уночі 30 липня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Також зазначається, що авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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"29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", - заявили в Повітряних силах.

Ситуація на фронті станом на 30 липня 2023 року - останні новини

За інформацією Генштабу ЗСУ, упродовж минулої доби російські окупанти завдали по території України вісім ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

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