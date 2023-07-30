Постраждали щонайменше 5 осіб.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумах. Загарбники поцілили по одному з закладів освіти. Загинула щонайменше одна людина.

"Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працють всі необхідні служби", – повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Водночас "Суспільне" повідомляє, що вибух у місті пролунав біля 20:00. Сталося це до оголошення повітряної тривоги.

Відео дня

Оновлено 00:46: У Національній поліції повідомили, що попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5-х поранених цивільних осіб. На місці події працюють поліцейські, рятівники та медики, триває ліквідація наслідків пожежі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Обстріли українських міст: останні новини

Ввечері 28 липня російські загарбники вдарили по Дніпру "Іскандерами". Внаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку, постраждала також адміністративна будівля. Вранці стало відомо, що насправді масштаби руйнувань більші – постраждали ще 4 житлові будівлі. На щастя, минулося без жертв і важких постраждалих.

Крім того, останніми тижнями від російських обстрілів потерпала Одещина. Ворог бив як по портовій інфраструктурі, так і по історичному центру міста, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Під час атаки по середмістю Одеси росіяни зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Вас також можуть зацікавити новини: