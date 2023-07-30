Росіяни завдали ракетного удару по Сумах / фото Суспільне

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумах. Загарбники поцілили по одному з закладів освіти. Загинула щонайменше одна людина.

"Російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. На місці прильоту працють всі необхідні служби", – повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Водночас "Суспільне" повідомляє, що вибух у місті пролунав біля 20:00. Сталося це до оголошення повітряної тривоги.

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Оновлено 00:46: У Національній поліції повідомили, що попередньо відомо про щонайменше 1 загиблу та 5-х поранених цивільних осіб. На місці події працюють поліцейські, рятівники та медики, триває ліквідація наслідків пожежі.

Росіяни завдали ракетного удару по Сумах / фото Нацполіція

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

У Сумах окупанти вдарили по закладу освіти / фото Нацполіція
Окупанти вдарили по Сумах / фото Нацполіція

Обстріли українських міст: останні новини

Ввечері 28 липня російські загарбники вдарили по Дніпру "Іскандерами". Внаслідок атаки частково зруйновано багатоповерхівку, постраждала також адміністративна будівля. Вранці стало відомо, що насправді масштаби руйнувань більші – постраждали ще 4 житлові будівлі. На щастя, минулося без жертв і важких постраждалих.

Крім того, останніми тижнями від російських обстрілів потерпала Одещина. Ворог бив як по портовій інфраструктурі, так і по історичному центру міста, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Під час атаки по середмістю Одеси росіяни зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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