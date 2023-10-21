Є руйнування на промисловому об'єкті, заявив глава ОВА.

В ніч на 21 жовтня армія РФ повторно вдарила по Кривому Рогу, унаслідок чого сталися руйнування на об'єкті промислової інфраструктури.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі в Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БпЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Сталася пожежа, яку оперативно загасили", - написав він.

Лисак додав, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Також він уточнив, що через минулу атаку військ РФ у місцевому дачному кооперативі пошкоджено три будинки.

Ввечері 20 жовтня Кривий Ріг також зазнав атаки

Як повідомляв УНІАН, увечері 20 жовтня Лисак заявив, що російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Через атаку виникла пожежа.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що у передмісті на дачі росіяни ракетою вбили чоловіка 1963 року народження, а його дружина 1967 року народження потрапила до лікарні.

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