Від ракети постраждала сім’я - чоловік загинув, а його дружина в лікарні.

Російські окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що російські окупанти влаштували черговий теракт проти мирних людей - ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.

Лисак повідомив, що загинув 60-річний чоловік, а жінка 57 років отримала осколкові поранення. "Вона в лікарні у важкому стані", - поділився подробицями Лисак.

Відео дня

В повідомленні сказано, що через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що під час останньої повітряної тревоги у передмісті на дачі росіяни ракетою вбили чоловіка 1963 року народження, його дружина 1967 року народження в лікарні. "Горіть в аду, тварі" - написав він.

Ситуація в Кривому Розі

19 жовттня у Кривому Розі було чутно звуки вибухів. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул пізніше повідомив, що ефективно відпрацювала ППО за містом.

Вчора зазначалося, що останнім часом російські загарбники активізували балістичні удари по території України. Вночі вони атакували об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях балістичними ракетами "Іскандер-М", ракетами С-300, Х-59 та ударними дронами.

Вас також можуть зацікавити новини: