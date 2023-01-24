У порівнянні з останніми розрахунками за листопад минулого року загальна сума збитків зросла на майже 2 млрд доларів.

Станом на грудень 2022 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, оцінюється в 137,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Київська школа економіки (KSE), аналітичний підрозділ якої здійснює такий підрахунок в рамках проекту "Росія заплатить".

"Порівняно з останніми розрахунками станом на листопад 2022 року загальна сума збитків зросла на майже 2 млрд доларів. Росія продовжує завдавати руйнування інфраструктурі України шляхом масованих атак, обстрілів і ведення бойових дій. За оцінкою експертів проекту KSE "Росія заплатить" найбільше зростання збитків за підсумками грудня пов'язане зі збільшенням втрат від руйнування житлового фонду, закладів освіти та об'єктів сфер культури, релігії та спорту", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються в 54 млрд доларів. За грудень ця сума зросла ще на 1,5 млрд доларів. За більш ніж десять місяців війни в цілому пошкоджено або зруйновано 149,3 тис. житлових будинків, серед яких 131,4 тис. приватних будинків, 17,5 тис. – багатоквартирних і 280 гуртожитків.

"Найбільш постраждалими від війни сферами залишаються також інфраструктура, з нанесеними збитками на 35,6 млрд доларів, промисловість і втрати підприємств – 13 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та збитки:

Станом на 22 серпня 2022 року сума прямих збитків інфраструктури України від війни становила 113,5 млрд доларів.

У листопаді 2022 року стало відомо, що прямі збитки в аграрному секторі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії станом на вересень сягнули 6,6 млрд доларів.

Ситуація з енергетичною інфраструктурою:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

Станом на 23 січня 2023 року енергосистема України пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах. Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

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