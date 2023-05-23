Попередньо, залучено щонаймеше 4 дрони-камікадзе.

В ніч на вівторок, 23 травня, російські окупанти задіяли для ударів по території України до 4 дронів-камікадзе "Шахед".

Як повідомляється у зведенніі Генерального штабу ЗСУ у Facebook, усі запущені по Україні "Шахеди" збила ППО.

"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів", всі збито. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Останні повітряні удари РФ

На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ Росія вдається до ракетних атак. В ніч на 22 травня російські окупанти атакували Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.

Як повідомили в ОВА, окупанти вдарили по приватному підприємству у Дніпрі та пошкодили 3 будівлі. Крім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району виявили уламки ракети та БПЛА. Внаслідок удару постраждали 7 людей.

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