В ніч на вівторок, 23 травня, російські окупанти задіяли для ударів по території України до 4 дронів-камікадзе "Шахед".
Як повідомляється у зведенніі Генерального штабу ЗСУ у Facebook, усі запущені по Україні "Шахеди" збила ППО.
"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів до 4 "Шахедів", всі збито. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Останні повітряні удари РФ
На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ Росія вдається до ракетних атак. В ніч на 22 травня російські окупанти атакували Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 "Шахедів" − усі безпілотники та 4 крилаті ракети Повітряні сили збили.
Як повідомили в ОВА, окупанти вдарили по приватному підприємству у Дніпрі та пошкодили 3 будівлі. Крім того, в Іларіонівській громаді Синельниківського району виявили уламки ракети та БПЛА. Внаслідок удару постраждали 7 людей.