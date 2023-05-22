Наші сили ППО ліквідували 4 крилаті ракеті та понад десяток дронів в небі над областю, проте є "прильоти".

В ніч на 22 травня війська в небі над Дніпропетровською областю сили Повітряного командування "Схід" ліквідували 4 крилаті ракети, а також 15 беспілотників.

Про подробиці нічної атаки та її наслідки зранку розповів голова ОВА Сергій Лисак в Telegram. За його словами, у Дніпровському районі є ракетний "прильот" по кільком будівлям рятувального підрозділу. Поранення отримав 27-річний чоловік, він в стані середньої тяжкості знаходиться у лікарні.

"Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки - пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси", - уточнив Лисак.

Також росіяни вдарили по приватному підприємству у Дніпрі та пошкодили 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району виявили уламки ракети та БПЛА. Внаслідок удару постраждали 7 людей. Допомоги медиків потребували жінки у віці 52 та 70 років, вони перебувають у лікарні.

"Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще - дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто", - вказав голова Дніпропетровської ОВА.

В ніч на 22 травня в Україні пролунала повітряна тривога

Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна вчергове "почервоніла" через масштабну повітряну тривогу: небезпека була оголошена по всіх областях. Журналісти повідомляли, що вибухи лунали в Дніпропетровський та Запорізькій області.

Тоді голова ОВА Лисак закликав мешканців Дніпропетровщини зберігати спокій та перебувати в укриттях, пообіцявши розкрити подробиці атаки РФ пізніше. Вже близько 04:14 ранку у Дніпропетровській області скасували тривогу. Також "відбої" пішли по інших областях України.

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