Затоплене флотське обладнання перебуває у морській акваторії. Аукціон заплановано на 9 червня.

Одеський морський порт виставив на аукціон плавдок, який має пробоїну через влучання російської ракети.

Відповідне оголошення з’явилося в системі Prozorro. Зокрема, державне підприємство "Одеський морський торговий порт" хоче продати плавучий док - судноремонтну споруду, призначену для підйому з води судна, що знаходиться на плаву, його ремонту (транспортуванню) та спуску на воду. Разом з доком "у комплекті" йде 18 здвоєних кільблоків (спеціальних підставок для встановлення судна).

Згідно об’яві, плавдок перебуває в акваторії порту в Одесі (у районі Митної площі), частково затоплений, конструктивні корпусні елементи, обладнання та механізми в основному - під водою.

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Також зазначається, що плавдок пошкоджено внаслідок ракетного обстрілу, який завдала РФ. Водолази обстежили обладнання, яке отримало пробоїну. Встановлено, що воно технічно несправне, для ремонту суден непридатне та його подальша експлуатація неможлива.

Акціон призначено на 9 червня. Стартова ціна лоту – понад 15,5 млн грн, розмір гарантійного внеску – майже 1,6 млн грн. У заяві стверджується, що лот виставляється вперше. Також оприлюднено фото пробоїни.

Інші цікаві аукціони

17 січня відбулися торги по продажу майнового комплексу державного підприємства "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" (Одеська обл.), переможець - приватна компанія "Еліксир Україна" - придбала його за 201 млн грн. Новий власник спеціалізується на виготовленні мінеральних добрив. Це перший український порт, який пішов з молотка за такою процедурою.

6 червня відбудеться третя спроба продати майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Його двічі намагалися "пустити з молотка", але на перші торги не знайшлося жадаючих, на другі - стартова ціна впала вдвічі (з 187 млн грн - до 93,7 млн грн), переможець запропонував 220 млн грн, але гроші не сплатив. Наразі стартова ціна порту - 185 млн. грн, що стало можливим після надання нової звітності підприємства.

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