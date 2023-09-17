Росіяни вдарили ракетами типу Х-101/Х-555, застосувавши тактику складного маневрування.

Вночі 17 вересня російські війська атакували Одеську та Миколаївську області, є багато збитих ракет та дронів-вбивць, але є і влучання.

Як повідомляють Сили обороні півдня, вночі РФ вдалася до чергових атак по території України, у тому числі й по південних регіонах. Окупанти застосовували безпілотні літальні апарати типу Shahed-131/136 і ракети повітряного базування з літаків стратегічної авіації.

За даними військових, усі 6 ударних дронів були знищені: чотири - над Миколаївщиною, два - над Одещиною. Спрямовуючи крилаті ракети типу Х-101/Х-555, РФ застосовувала тактику складного маневрування, але сили протиповітряної оборони п’ять ракет знищили в небі над Одеською областю.

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"На жаль, ворог продовжує зосереджений терор сільськогосподарської інфраструктури. Влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини", - розповіли військові.

Зазначається, що люди під час цих атак на півдні не постраждали.

Атака РФ 17 вересня - що відомо

Нагадаємо, вночі 17 вересня в Україні було оголошено масштабну повітряну тревогу - російські окупанти підняли в небо стратегічну авіацію - з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ), злетіли біля 7 бортів Ту-95МС.

Повідомлялося, що крилаті ракети прямують у напрямку Хмельниччини, Миколаївщини, Вінницької області тощо. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер теж повідомив про ракетну небезпеку та закликав перебувати в укриттях.

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