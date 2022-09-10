Її тіло рятувальники знайшли під завалами приватного будинку.

Вночі ворог знову вдарив ракетами по Харківській області. Внаслідок атаки російських окупантів загинула жінка. Відомо, що її тіло знайшли під завалами.

Про це у своєму Telegram повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Так, від ракетного удару зазнав руйнувань приватний будинок. Не обійшлося без жертви та пожеж.

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"Вночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харківській області. В смт. Нова Водолага, Харківського району, був вражений приватний будинок, який зазнав серйозних руйнацій. Горіли конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 20 кв.м. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння, 1960 року народження", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ звільнили від рашистів понад тисячу кілометрів української землі. У Харківській області українські військові звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.

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