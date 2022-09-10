У Харківській області українські військові звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.

За останні дні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

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Також у Генштабі зазначили, що за добу, результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії українськиї наземних військ, знищено 18 пунктів управління різного рівня та понад 20 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

"Завдано ударів по районах зосередження живої сили противника, засобах протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Генштаб заявив, що на Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ і за три дні просунулися майже на 50 км.

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