За останні дні ЗСУ звільнили від російських окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
"На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області", - йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі зазначили, що за добу, результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії українськиї наземних військ, знищено 18 пунктів управління різного рівня та понад 20 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.
"Завдано ударів по районах зосередження живої сили противника, засобах протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Генштаб заявив, що на Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ і за три дні просунулися майже на 50 км.