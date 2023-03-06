Загальні втрати серед особового складу російських військ за час повномасштабного вторгнення значно перевищили 153 тисячі осіб.

За минулу добу, 5 березня, українські військові ліквідували 650 російських окупантів, які прийшли зі зброєю на нашу землю. Також було знищено понад півсотні одиниць різної ворожої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Таким чином, загальні втрати серед особового складу російських військ за час повномасштабного вторгнення досягли орієнтовно 153770 осіб.

Окрім загарбників, наші захисники знищили вчора 9 танків (3423 з початку вторгнення); 11 бойових броньованих машин (6703 одиниці загалом); 7 артилерійських систем (2433 одиниці); 2 засоби протиповітряної оборони росіян (усього - 250).

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Також росіяни за неділю недорахувалися 2 одиниці спеціальної техніки (усього - 234) і 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (загалом - 5307). Крім того, 5 березня було "приземлено" 15 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня (2086 з початку вторгнення).

З 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила в Україні 302 літаки; 289 гелікоптерів; 488 реактивних систем залпового вогню; 18 кораблів і катерів; 873 крилатих ракети.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу захисники України відбили понад 95 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Українська авіація 5 березня завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

Своєю чергою, російські окупанти в неділю завдали 4 ракетних і 27 авіаударів, а також здійснили понад 70 обстрілів із РСЗВ по території України. На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб окупувати місто.

Раніше речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що ворог активізував наступальні дії в Луганській області. Зокрема, станом на вечір, 5 березня, активні бої були зафіксовані в районі Кремінної. Активність російської армії там була більша, ніж на Бахмутському напрямку.

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