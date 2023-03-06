Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів.

За минулу добу захисники України відбили понад 95 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На цих п'ятьох напрямках Росія зосереджує основні зусилля з ведення наступальних дій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

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У Генштаб також наголосили, що українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

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Як повідомляв УНІАН, станом на вечір 5 березня було відомо, що авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два пункти управління армії РФ. Своєю чергою, росіяни завдали 23 авіаційних і чотири ракетних удари, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також у вечірньому зведенні Генштабу повідомлялося, що росіяни у неділю вели безуспішні наступальні дії на кількох напрямках, а також не припиняли штурми Бахмута та навколишніх населених пунктів.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначають, що військове командування України, імовірно, прийняло рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту в Бахмуті через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку. В ISW підкреслюють, що до цього моменту ЗСУ обрали правильну тактичну стратегію про оборону міста.

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