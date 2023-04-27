Повідомляється, що зрадник отримав серйозні поранення нижніх кінцівок.

Під час вибуху в Мелітополі сьогодні, 27 квітня, постраждав другий поліцейський-колаборант, який пішов на службу до російських окупантів. Його звуть Юрій Акімов.

Такою інформацією поділилося видання "РІА Мелітополь" з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що зрадник не загинув під час інциденту. Однак у нього зафіксовані значні пошкодження нижніх кінцівок. Судячи з усього, Акімова госпіталізували. Чи виживе колаборант, поки невідомо.

Після вибуху Мелітопольські партизани опублікували відео, на якому розповіли про влаштовану "бавовну". Чоловік у ролику заявив: "В черговий раз попереджаю всіх зрадників України, у яких немає моральних орієнтирів: хлопчики, у вас, як у фільмі жахів, буде призначення одне – це морг. Ми вас туди, будьте впевнені, відправимо".

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Вибух у Мелітополі 27 квітня: що відомо

Як повідомили ЗМІ, інцидент стався приблизно о 5:20 ранку. Вважалося, що це був підрив, тому що у "прильотів" інший звук. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, вибух стався в центрі міста.

Трохи пізніше стало відомо, що під час інциденту загинув поліцейський-зрадник Олександр Міщенко. Партизани ліквідували колаборанта за допомогою вибухового пристрою в під'їзді.

Міщенко перейшов на бік окупантів одразу після захоплення Мелітополя. Він вербував інших правоохоронців на службу в так звану "поліцію" РФ.

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