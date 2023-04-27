В результаті ранкового вибуху в окупованому Мелітополі ліквідували поліцейського-зрадника Олександра Міщенка.
Як повідомляє Телеграм-канал Mash на Донбассе, зазначається, що вибух пролунав у під'їзді будинку - спрацював вибуховий пристрій.
"О 5:15 на вулиці Кірова спрацював вибуховий пристрій. 42-річний Міщенко помер у лікарні. Олександр перейшов на бік Росії після "звільнення" Мелітополя, активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу до поліції РФ", - зазначають пропагандисти.
Вибух у Мелітополі 27 квітня
Вранці 27 квітня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. Мешканці міста повідомляли, що вибух був у районі будинку 67 на вулиці Героїв України. У цьому напрямку мчав кортеж зі швидких, поліції, пожежної. Приблизно о 4:00 було чути автоматні черги.
Характер звуків свідчить про підрив, а не про "приліт".