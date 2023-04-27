Місцеві мешканці повідомляють, що місце події їхав кортеж швидких та пожежних.

Вранці 27 квітня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух.

Як повідомив мер Іван Федоров, "бавовна" сталася на одному з об'єктів окупантів. Втім, наразі невідомо, що саме злетіло у повітря.

"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає у окупантів, з'ясовуємо", - зазначив Федоров.

Разом з тим, місцеве видання "Ріа Мелітополь" повідомляє, що вибух стався приблизно о 5:20. Характер свідчить про ймовірний підрив.

Мешканці Мелітополя повідомляють, що вибух був у районі будинку 67 на вулиці Героїв України. У цьому напрямку мчав кортеж із швидких, поліції, пожежної. Приблизно о 4:00 було чути автоматні черги.

Роспропаганда заявила, що вибух нібито стався поблизу житлового будинку. Нібиито постраждала одна людина.

Що відбувається на окупованій частині Запоріжжя

Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у тимчасово окупованій Запорізькій області російські окупанти готуються до евакуації в населених пунктах, що знаходяться поблизу лінії фронту.

В самому Мелітополі наразі про евакуацію не йдеться, а навпаки "ворог посилює там зараз свої позиції", готуючись до оборони. Крім того, у Запорізькій області російські окупанти мінують приватні будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: