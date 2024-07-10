Воїни ЗСУ 70 днів в оточенні утримували позицію (фото)

Операція з деблокування групи відбувалася протягом двох місяців.

Воїни зведеної групи бійців 225 окремого штурмового 223 батальйону морської піхоти 70 днів утримували позицію в оточенні у круговій обороні.

Як повідомили у Facebook батальйону, зведена група захисників 70 днів перебувала на позиції в оточенні та без ротації. Операція з пробиття логістичного шляху до захисників тривала понад два місяці.

Поки інші військові намагалися звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки росіян. Єдиним шляхом постачання для бійців в оточенні залишилися безпілотники – ними доставляли боєкомплект, їжу та воду.

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"Попри поранення та постійний тиск із боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. Позиція наша, шлях розблоковано", – йдеться у повідомленні.

Батальйон не розкрив, де саме відбулися ці події. Втім, останні дописи свідчать про те, що це з'єднання виконувало бойові завдання у районі Часового Яру.

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За даними Генштабу ЗСУ, російські війська наразі сфокусувалися на Покровському напрямку. Зокрема, лише там було відбито 43 атаки окупантів. Загалом же, протягом минулої доби росіяни намагалися 141 раз прорвати лінію оборони українських захисників.

Тим часом Reuters повідомляє, що Іран значно збільшив виробництво ракет через угоду з РФ. Так, лише на одній з виробничих баз помітили кілька десятків нових споруд.

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