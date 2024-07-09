Іран значно збільшив виробництво ракет через угоду з РФ, - Reuters

На одній з виробничих баз помітили кілька десятків нових споруд.

Іран розширив два ключові об’єкти з виробництва балістичних ракет. Це сталося після угоди від жовтня 2022 року, в межах якої Тегеран нібито погодився постачати ці ракети Росії.

Як повідомля Reuters з посиланням на двох американських дослідників, які проаналізували супутникові фото, а також на трьох неназваних іранських посадовців, ракетний арсенал країни вже є найбільшим на Близькому Сході. Його оцінють у понад 3000 ракет.

На супутникових зображеннях Planet Labs військової бази Модаррес у березні та виробничого комплексу Ходжир у квітні, видно понад 30 нових споруд.

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Зокрема, багато споруд оточені великими земляними валами. За словами Джеффрі Льюїса з Міддлберійського інституту міжнародних досліджень, це зробили для того, щоб вибух в одній будівлі не призвів до детонації у сусідніх спорудах. Льюїс зазначив, що розширення почалося в Ходжирі в серпні минулого року, а в Модарресі – в жовтні.

Троє іранських посадовців на умовах анонімності підтвердили, що об’єкти розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Деякі з нових будівель також дозволять подвоїти виробництво БПЛА.

Один з іранських посадовців розкрив, що безпілотники та ракети відправлять в РФ, безпілотники - хуситам, ще деяку кількість ракет – ліванській Хезболлі.

Іран постачає зброю в Росію

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Іран відкрито постачає в Росію не лише дрони, але й ракети.

Також Bild повідомляв, що ймовірно, Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5") для ударів по Україні. На думку видання, це вказує на "новий рівень" військової співпраці Тегерана і Кремля. В самому Ірані ці бомби взяли на озброєння лише п'ять років тому.

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