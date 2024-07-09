Лише на Покровському напрямку протягом минулої доби було відбито 43 атаки окупантів.

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби окупанти провели 141 атаку по українських позиціях, повідомляє Генштаб.

Зокрема, 9 зіткнень відбулося на Харківському напрямку – бої тривали в районі населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок. Ще сім атак окупантів Сили оборони відбили на Куп'янському напрямку та 14 на Лиманському.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили сім штурмів окупантів неподалік Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області. Ще 11 спроб окупантів нівелювали на Краматорському напрямку – в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області.

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Одним з найгарячіших залишається Торецький напрямок, де ворог 19 разів за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських воїнів у районі населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку – там Сили оборони відбили 43 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області.

9 атак окупантів вдалося відбити на Курахівському напрямку і ще 10 – на Времівському. Там ворог атакував позиції Сил оборони біля Водяного, Костянтинівки, Урожайного, Рівнополя, Новосілки та Макарівки Донецької області. Крім того, на цьому напрямку окупанти скинули 14 керованих авіабомб та завдали трьох авіаударів НАРами.

Не припиняє спроби штурмів окупанти й на Оріхівському напрямку – там було відбито 9 атак окупантів. Крім того, ворог продовжує намагатися ліквідувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області – в районі Кринок було відбито чотири атаки ворога.

"Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – повідомили в Генштабі.

Зокрема, протягом учорашнього дня авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та чотири райони зосередження особового складу противника.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що окупанти намагаються виправдати ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві. На тлі цього вони навіть запустили масштабну інформаційну операцію для цього. Однак, аналітики переконані, що ворогу не вдасться уникнути відповідальності за воєнний злочин.

Тим часом за інформацією Reuters, Іран значно наростив виробництво ракет через угоду з РФ. Зокрема, лише на одній з виробничих баз помітили кілька десятків нових споруд.

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