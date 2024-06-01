Український президент розповів про прямі паралелі з часами гітлеризму.

Російський диктатор Володимир Путін небезпечний тим, що він не є психічно хворим. Про це заявив президент України Володимир Зеленский в інтерв’ю The Guardian.

"Коли я кажу, що він хворий… Він не божевільний, ви ж розумієте. Він небезпечний. І це набагато страшніше. Тобто він не зупиниться", – сказав Зеленський.

Український президент зауважив, що популярні на Заході порівняння російсько-української війни із Першою світовою є некоректними. На думку Зеленського, значно доречнішим буде порівняти російське вторгнення в Україну із агресією гітлерівської Німеччини в Європі.

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"Ідеологія російського фашизму вона нічим не відрізняється. Методика у Путіна нічим не відрізняється від гітлерівської політики. Як вони масові страти робили, поховання, згвалтування – нічим не відрізняється. І навіть маршрути, шляхи окупації України – ті самі, що використовувала фашистська Німеччина", – пояснює Зеленський.

Небезпека, яка походить від Путіна

Як писав УНІАН, Володимир Путін може знищити ЄС та НАТО разом із західною демократією як такою. На думку історика і колишнього політичного радника Томаса Клаузена, для цього Путіну не обов’язково починати війну проти країн Заходу: є більш витончені інструменти.

Також ми розповідали, що європейські праві сили, які симпатизують путінській Росії, домовляються про створення антиліберальної коаліції у новому складі Європарламенту. З такою ініціативою виступила французькая права популістка Марін Ле Пен, її підтримав чинний керівник Угорщини Віктор Орбан.

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