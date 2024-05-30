Настав час "перекроїти" європейських правих, заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Заклик Марін Ле Пен до прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні сформувати праву супергрупу в наступному Європейському парламенті отримав підтримку одного з найяскравіших європейських націоналістів - Віктора Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що "майбутнє сувереністського табору в Європі та правих загалом наразі перебуває в руках двох жінок", стверджуючи, що, якщо французькі крайні та італійська лідерка працюють разом "у рамках однієї групи або коаліції, вони будуть силою для Європи", пише Politico.

Партія Мелоні "Брати Італії" наразі засідає разом із Європейськими консерваторами та реформістами (ECR) у парламенті ЄС, а "Національне об'єднання" Ле Пен є частиною групи "Ідентичність і демократія" (ID).

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Оскільки прогнозується, що на виборах у ЄС 6-9 червня крайні праві "зростуть", Ле Пен висунула ідею створення єдиної правої групи, яка, за її словами, могла б стати другою силою в парламенті після правоцентристської Європейської народної партії і дати Європі поштовх управо.

І Орбан поділяє бачення Ле Пен. Імпульсу, який виникне в результаті такого партнерства, "може бути достатньо, щоб змінити конфігурацію європейських правих або навіть витіснити Європейську народну партію", сказав він.

Партія Орбана "Фідес" вийшла з ЄНП 2021 року і веде переговори про вступ до ЄКР. Однак угорський лідер заявив, що Фідес вимагатиме від ЄКР прояснити свою позицію щодо майбутніх відносин із Національним об'єднанням Ле Пен, яке підтримують угорці, і ЄНП, яку Орбан розкритикував як таку, що перебуває під німецьким впливом.

"Крім кількості місць, які отримає та чи інша партія, найважливішим, на мій погляд, буде кількість депутатів Європарламенту, готових іти далі у війні в Україні, і кількість тих, хто буде за її припинення", - сказав він.

Позиція Орбана - деталі

Орбан, який часто виступав проти європейських санкцій проти Росії та пакетів допомоги Україні, оскільки вона відображає повномасштабне вторгнення лідера Кремля Володимира Путіна.

Орбан також знову заявив про незгоду Угорщини з пропозицією Марка Рютте очолити НАТО - вказавши на минулі висловлювання, в яких прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що Угорщина "більше не має місця в ЄС" - і висміяв балакучий характер президента Франції Еммануеля Макрона.

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