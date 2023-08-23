Президент України зазначив, що поки що головної його перемоги "ще немає".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії зробив достатньо помилок. Глава держави уточнив, що наразі не може назвати ні свою головну помилку за півтора року війни, ні свою головну перемогу.

На брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи Зеленський наголосив, що поки що головної його перемоги "ще немає". Ймовірно, президент мав на увазі звільнення українських територій від російських терористичних військ та завершення війни.

"Помилок було достатньо", - так він відповів на прохання назвати головну помилку.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого на присвяченій року повномасштабного вторгнення прес-конференції Володимир Зеленський також визнав, що робить достатньо помилок щодня. Тоді глава держави сказав, що він теж "жива людина, яка працює з ранку до вечора та щодня робить вибір", а відтак і щодня помиляється.

Президент також підкреслив, що важливим є те, що у нього як у президента не було фатальних помилок, через які він, як гарант Конституції та гарант захисту держави, може її втратити.

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