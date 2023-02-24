Головне, щоб серед помилок не було фатальних, впевнений глава держави.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що робить достатньо помилок щодня, але фатальних, на щастя, не було.

"Моя найбільша помилка... Я не знаю, мені здається, їх було достатньо. Я не знаю. Я щодня працюю з ранку до вечора, роблю вибір. Я - жива людина, і щодня я, напевно, помиляюся. Головне, щоб у мене як у президента не було фатальних помилок, через які я, як гарант Конституції та гарант захисту країни, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було", - сказав президент під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності".

"Рік незламності": Зеленський проводить прес-конференцію

У п’ятницю, 24 лютого, проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності".

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Під час спілкування з журналістами президент зробив низку важливих заяв, зокрема про перемовини з агресором. Зеленський заявив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни. Втім, він хоче залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Також президент зауважив, що Україна здатна перемогти у російсько-українській війні вже у 2023 році, попри прагнення агресора досягти хоча б якихось результатів на полі бою.

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