Російський диктатор хоче захопити всю Україну, підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що український контрнаступ залежить від багатьох чинників, однак прискорити його, у першу чергу, допоможе далекобійна зброя, зокрема, американські ракети ATACMS.

"Прискорення контрнаступу залежить від багатьох моментів… Але ми маємо пам’ятати, що нам потрібен результат. Ми маємо повернути, деокупувати наші землі. І це не лише про землі. Це про людей", - сказав Зеленський в інтерв’ю телеканалу CNN.

Президент наголосив, що заморожена війна - це не мир. На його думку, Володимир Путін хоче захопити Україну, знищити її та українців, адже російський диктатор розуміє, що Україна ніколи не відступить і не віддасть свої землі.

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"Ми ніколи цього не зробимо. Тому він має вбити нас, що він і хоче зробити. Тому, коли ми говоримо про контрнаступ, це залежить від багатьох чинників", - додав він.

Зеленський також зауважив, що Україна очікувала на озброєння від союзників та не починала контрнаступ. Саме це очікування й дозволило Росії підготуватися до українського контрнаступу, зокрема, здійснити мінування території та звести одразу три лінії оборони.

Крім того, президент підкреслив, що саме рішення про надання Україні озброєння ще не означає результату, адже зброя не отримується миттєво.

"Дещо все ще в дорозі… Поки багато людей говорять, що контрнаступ занадто повільний, дещо й досі в дорозі", - сказав він.

За словами Зеленського, насамперед Україні потрібна далекобійна зброя, артилерія, боєприпаси тощо. Він уточнив, що планує продовжити перемовини із президентом США Джозефом Байденом щодо надання Україні ракет ATACMS.

"Я думаю, що Байден може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він вже зробив це із HIMARS. Це було дуже важливо. Тож щодо ATACMS я говоритиму із президентом Байденом знову. Це не перший діалог. Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени", - додав президент.

У цьому контексті він наголосив, що Україні дуже важливо не робити паузи у контрнаступі, тому армії дуже потрібні ATACMS, а також західні винищувачі, які дозволять отримати перевагу над росіянами у небі.

"Все, чого ми хочемо, це досягти успіху і щасливого кінця. Це не фільм, це не триває півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим завершенням. У нас його не буде - ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що лише перемога у цій війні допоможе деокупувати українські території. "Наша перемога не дасть Росії можливості атакувати інші країни - зокрема, країни Балтії, Польщу тощо - і не дасть Росії можливості цією агресією повернути нас у Радянський Союз. Ми цього не хочемо", - зазначив глава держави.

На думку Зеленського, західний світ має розуміти, що Україна бореться не лише за свої цінності, а за спільні із Заходом, і що ця війна також спільна. Однак, Україна платить у цій війні найвищу ціну.

Важливі українські новини - війна проти РФ триває

За даними Міноборони, впродовж тижня українські війська звільнили на Бахмутському напрямку ще близько 2 квадратних кілометрів території. За час наступальної кампанії під Бахмутом наразі звільнено вже 49 кв. км. На цьому напрямку Збройні сили України також мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки, відтіснивши росіян із займаних позицій і просунувшись вперед.

Крім того, ЗСУ зайняли частину Опитного біля Авдіївки, а також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

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