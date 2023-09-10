Восени ЗСУ буде важче маневрувати, контрнаступ сповільниться.

Активна фаза контрнаступу Збройних сил України може тривати ще 30-45 днів. Після цього наступальну операцію ускладнить погода.

Як повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі в інтерв'ю BBC, восени українським захисникам буде важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися.

"Важкі бої все ще продовжуються. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30-45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. [ЗСУ] поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", - зазначив військовий.

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Генерал нагадав, що і раніше говорив про тривалість та складність війни в Україні.

"Я від самого початку говорив, що ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язаною з великою кількістю жертв. Так і відбувається", - сказав Міллі.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що контрнаступ Збройних сил України продовжиться і після настання холодної погоди. Навіть якщо просуватися вперед стане важче, українські захисники не зупиняться. На його думку, війна довго не триватиме, оскільки РФ фізично не "витягне" великий термін.

Останнім часом ЗСУ просунулися ще на 1,5 км у районі Роботиного.

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