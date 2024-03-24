Росіяни не можуть втриматися від терору навіть на один тиждень, каже президент.

Протягом тижня, що минає, російські окупанти застосували проти України більше тисячі засобів повітряного нападу – ракет, дронів-камікадзе та авіабомб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до нації.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "Шахедів", ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималася від терору", – повідомив очільник держави.

Президент також подякував льотчикам, зенітникам, бійцям мобільних вогневих бригад та операторам систем РЕБ, які протидіють російським атакам з неба.

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"Звичайно, наш повітряний щит потребує значного посилення – ми працюємо над цим. Але вже зараз принаймні частину ракет та більшість "Шахедів" наші воїни збивають", – зауважив Зеленський.

Повітряні удари агресора: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни почали активніше застосовувати підступну та злочинну тактику повітряних ударів, відому як double tap, тобто подвійний удар. Вона полягає у тому, щоб повторно завдати ракетного або бомбового удару після того, як на місце першого удару з’їдуться рятувальники, медики та поліцейські. З точки зору гуманітарного права це є воєнним злочином.

Саме таку тактику росіяни застосували зокрема під час удару по Одесі 15 березня, коли загинули більше 20 людей. Вранці 24 березня росіяни за тією ж тактикою вдарили по Львову. Як кажуть фахівці, цю тактику росіяни добре опрацювали ще у Сирії, де їхня авіація вільно стирала з лиця землі цілі міста.

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