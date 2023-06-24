Українські воїни не змогли ліквідувати дев'ять ракет Х-22, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сили оборони України вночі збили 41 російську ракету, а всього супротивник запустив 51.

Було збито 40 ракет крилатих ракет Х-101/Х-555 і одну ракету "Калібр", але не вдалося знищити дев'ять ракет Х-22, про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22М3, морського базування "Калібр" та ударними дронами Shahed-136/131", - повідомив Залужний.

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Зокрема, літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Також вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків.

Крім того, з акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування "Калібр". З півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed-136/131.

"Силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету "Калібр" та два ударні дрони Shahed-136/131", - наголосив Залужний.

Головнокомандувач додав, що до відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Центр", "Південь" та "Схід" ПС ЗСУ. Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Російський удар по Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вночі 24 червня Російська Федерація атакувала Київ ракетами, відомо про влучання уламків у 25-поверховий будинок у Солом’янському районі столиці. Вже відомо про трьох загиблих. Силами та засобами ППО у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет.

Також 9 крилатих ракет і 3 безпілотники збили у небі над Дніпропетровською областю. Крім того, уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто.

На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві російські крилаті ракети типу Х-101/555.

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