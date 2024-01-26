Ворог атакував майже по всій лінії фронту. Найбільше окупанти напирають на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На фронті з початку доби відбулось 94 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак було відбито на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у оперативному зведенні щодо ситуації на війні. Зазначається, що незважаючи на значні втрати, окупанти не відмовляються від планів щодо повної окупації України.

Сьогодні на Куп’янському напрямку захисниками відбито 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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На Авдіївському напрямку захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 9 атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак в районах Тернів та Торського, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Сили оборони відбили 10 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 5 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного та західніше Вербового.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ", - інформує Генштаб.

Війна в Україні: новини

Протягом минулої доби на фронті між ЗСУ та російськими військами відбулося 82 бойових зіткнення.

Військовий експерт Олександр Коваленко, говорячи про ситуацію на одному з найбільш "гарячих" напрямків - Мар'їнському – зазначив, що Сили оборони поступово "сточують" російську армію. За його словами, незважаючи на всі зусилля окупантів, зокрема в Новомихайлівці ЗСУ не тільки вдалося запобігти ворожому прориву, але і відкинути сили противника і виснажити їх. Таким чином, тепер підрозділи 39-ї ОМСБр ворога потребують термінового відновлення боєздатності. У той же час, він зазначив, що ситуація в районі Новомихайлівки вкрай складна, оскільки у окупантів достатньо ресурсу для продовження тиску.

Раніше повідомлялося, що Новомихайлівку росіяни штурмують колонами техніки. Окупанти намагаються прорвати там нашу лінію оборони і вийти на трасу, що з'єднує густонаселене Курахове і Вугледар, який росіяни хочуть відбити вже тривалий час.

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