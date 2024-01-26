Американські аналітики повідомили, що коїться на фронті в Україні.

З'явилася інформація, що українські військові здійснили просування в Запорізькій та Донецькій областях.

Повідомлялося, що захисники України мають успіхи, зокрема, під Донецьком, проте в американському Інституті вивчення війни (ISW) цю інформацію не підтвердили. "Повідомляється, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Донецька. Машовець (військовий оглядач Костянтин Машовець, - Ред.) заявив 25 січня, що українські війська нещодавно просунулися на 500 метрів - 1,5 кілометра на ділянці лінії фронту на південь від Новомихайлівки (на північний захід від Донецька), хоча ISW не бачила підтвердження цього просування", - наголошується у звіті Інституту.

Аналітики додали, що ще вчора українське джерело поділилося інформацією про незначне просування воїнів у східній частині Запорізької області, але немає візуальних доказів, які б цей факт підтверджували.

Відео дня

"Повідомляється, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Роботиного, але ISW не помітила недавніх змін на лінії фронту станом на 25 січня", - підкреслюється в матеріалі.

У центрі уваги війна в Україні - новини, які сьогодні варто прочитати

У Донецькій та Запорізькій області вже тривалий час йдуть бойові дії, і українські воїни дають гідну відсіч російським окупантам. Росія на нашій землі зазнає величезних втрат. Загальні втрати ворога на 25 січня 2024 року становлять приблизно 379 610 супротивників.

На думку колишнього заступника начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України - капітана 1 рангу запасу Андрія Риженка, ворог лише кілька років зможе продовжувати таку війну проти нашої держави, яка триває зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: