На Сватівсько-Куп'янській осі ворог проводить штурми живою силою і має достатньо для цього резервів, перед ним стоїть задача просуватися вперед.
Про це повідомив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю Radio NV, говорячи про напрямок фронту, де працює його бригада. Він зазначив, що на цьому напрямку ситуація контрольована, суттєвих успіхів у ворога немає.
"Більше того, найближчими днями ми публічно прозвітуємо про успіхи нашої бригади в зоні відповідальності", - зауважив Жорін.
За його словами, на напрямку у ворога достатньо резервів і він продовжує спроби нащупувати місця, де можна просуватися вперед.
"Техніка на полі бою - це стала вже досить рідкісна історія. Техніку майже не використовує жодна зі сторін. Це насамперед пов’язано з насиченістю дронів, якими ця техніка одразу знищується. І тому всі спроби атак і штурмів відбуваються здебільшого, як в нас кажуть, "на нозі", тобто в пішому порядку. Групи намагаються робити або маневри, або прямі лобові атаки, або спроби відрізання, тобто різні варіації піхотних атак", - розповів Жорін.
Він запевнив, що на лівобережжі Куп’янського напрямку, де окупанти просунулись в районі Піщаного, немає загрози того, що логістика наших військ буде перерізана.
"Поки що жодної критичної ситуації там немає, з цим працюють підрозділи, які там знаходяться, їх посилюють. Безумовно, нічого доброго в цьому немає, але і критичної ситуації поки що на цьому напрямку теж немає", - сказав заступник командира 3-ї ОШБр.
Водночас Жорін підкреслив, що ситуація біля Покровська і Торецька дуже складна. "Я б навіть сказав, що дуже небезпечна", - зауважив він.
Ситуація на фронті: дані Генштабу
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.
Водночас на Покровському напрямку ворог провів 53 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки. Загалом, протягом доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.