За словами Назара Волошина, росіяни прорвалися у місто, але ЗСУ заблокували штурмові групи.

Підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської армії, які прорвалися у місто Красногорівка Донецької області. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, повідомляє "Армія Inform".

"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там", - сказав військовий.

Він додав, що наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

Відео дня

"Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку, й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - зазначив речник.

Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", — додав спікер.

Бої за Красногорівку - останні новини

Окупанти вчергове "захопили" завод у Красногорівці. Російські штурмовики, які встигли зайти і заховатися на території вогнетривкого заводу, знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Зокрема, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин спростував, що місто взято ворогом, і підкреслив, що терористи на заводі знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

Військовий зазначив, що ворог не полишає спроб штурмувати населений пункт невеликими групами, але українські захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі спроби росіян зайти у місто.

Вас також можуть зацікавити новини: