Також ворог спрямував аналогічний удар по Кривому Рогу.

Ворог наніс по Одещині удар двома ракетами Х-59, які знищено в повітрі. Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу "повітря - поверхня" Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі", -йдеться у повідомленні.

Також ворог спрямував аналогічний удар по Кривому Рогу.

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"Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО", - сказали в командуванні.

Удари по Одещині з дронів

Окупанти в ніч на понеділок, 26 вересня, знову атакували Одеську область. Загарбники застосували дрони-камікадзе.

За його словами, один дрон знищили сили протиповітряної оборони, а два потрапили в об'єкт військової інфраструктури.

У результаті масштабної пожежі і детонації боєприпасів була організована евакуація цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає.

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